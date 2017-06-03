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Розыск очевидцев ДТП с велосипедисткой в 4-м микрорайоне

19 мая около 17:00 на местном проезде напротив корпуса 435А неизвестная женщина, на вид приблизительно 40-45 лет, управляя неустановленным автомобилем, предположительно серого цвета, сбила 17-летнюю велосипедистку, жительницу Зеленограда.

ГИБДД по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводит расследование и убедительно просит всех очевидцев и тех, кому что-либо известно об обстоятельствах указанного ДТП, сообщить по телефонам 8 (499) 733-17-10, 8 (499) 733-04-10, 8 (499) 733-03-44, 8 (925) 133-30-27.

zelenogradnews.ru


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