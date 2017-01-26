Розыск водителя, сбившего пешехода на улице Юности

24 января около 18:30 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле предположительно такси, следуя по улице Юности в сторону Московского проспекта, на пешеходном переходе напротив корпуса 503 сбил 47-летнюю жительницу Зеленограда, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован в больницу Зеленограда.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Полиция просит всех очевидцев и тех, кому что-либо известно об обстоятельствах данного ДТП, сообщить по телефонам 8 (499) 733-17-10, 8 (499) 733-04-10, 8 (499) 733-03-44, 8 (926) 561-08-91.

zelenogradnews.ru

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