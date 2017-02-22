Такси сбило пешехода в 6-м микрорайоне
- Среда, Февраль 22, 2017, 13:39
- Происшествия
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20 февраля около 19:30 автомобиль Hyundai Solaris зеленоградской таксомоторной компании при повороте с Сосновой аллеи в жилую зону 6-го микрорайона напротив корпуса 613 сбил 64-летнюю жительницу Зеленограда, которая переходила проезжую часть. За рулем автомобиля такси находился 27-летний зеленоградец.
В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. С переломом ноги она была доставлена в городскую больницу.
По факту ДТП ведется расследование.
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