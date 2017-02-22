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Такси сбило пешехода в 6-м микрорайоне

20 февраля около 19:30 автомобиль Hyundai Solaris зеленоградской таксомоторной компании при повороте с Сосновой аллеи в жилую зону 6-го микрорайона напротив корпуса 613 сбил 64-летнюю жительницу Зеленограда, которая переходила проезжую часть. За рулем автомобиля такси находился 27-летний зеленоградец.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. С переломом ноги она была доставлена в городскую больницу.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru


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