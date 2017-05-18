Таксист врезался в бетонные блоки на Кутузовском шоссе

18 мая около 3:40 на Кутузовском шоссе 34-летний житель Владимирской области, двигаясь в направлении Георгиевского проспекта на автомобиле Hyundai Solaris, принадлежащем одной из зеленоградских таксомоторных компаний, не справился с управлением и врезался в бетонные блоки и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель и его 68-летняя пассажирка, жительница Зеленограда. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы в городскую больницу.

По факту данного ДТП проводится расследование.

zelenogradnews.ru

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