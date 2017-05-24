В ДТП на Центральном проспекте пострадал мотоциклист

23 мая около 21:45 автомобиль Dodge Stratus под управлением 26-летнего жителя Зеленограда, следуя по Центральному проспекту в направлении Солнечной аллеи, при совершении маневра левого разворота, не предоставил преимущество в движении и напротив корпуса 435 столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 29-летнего зеленоградца, который следовал во встречном направлении в направлении улицы Юности.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу.

zelenogradnews.ru

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