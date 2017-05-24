В ДТП на улице 2-я Пятилетка пострадал ребенок-велосипедист

24 мая около 15:30 12-летний школьник выехал на велосипеде из внутридворовой территории на проезжую часть улицы 2-я Пятилетка и врезался в автомобиль Hyundai Accent, который под управлением 37-летней зеленоградки следовал по улице 2-я Пятилетка в направлении улицы Советская.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Нарядом скорой помощи с различными травмами он был доставлен в столичную детскую больницу.

В ГИБДД отметили, что выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только при достижении 14-летнего возраста, а перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу нужно обязательно спешиться.

Напомним, в городе сейчас проходит профилактический рейд «Здравствуй, лето!», приуроченный к началу летних школьных каникул.

zelenogradnews.ru

Еще по теме