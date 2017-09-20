В ДТП с участием такси пострадали два человека

15 сентября около 21:35 43-летняя жительница Московской области на автомобиле Hyundai Solaris, принадлежащем одной из таксомоторных компаний Зеленограда, следуя по проспекту Генерала Алексеева в направлении улицы Конструктора Гуськова, поворачивая на 2-й Западный проезд, проигнорировала требования дорожного знака «Движение прямо или направо» и столкнулась с автомобилем ГАЗ «Купава» под управлением 51-летнего зеленоградца.

В результате ДТП пострадала 42-летняя пассажирка автомобиля такси и водитель «Газели», которые нарядом скорой медицинской помощи с различными травмами доставлены в городскую больницу.

zelenogradnews.ru

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