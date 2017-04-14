В Зеленограде участились карманные кражи в транспорте

В общественном транспорте Зеленограда участились карманные кражи.

В полицию обратилась жительница Зеленограда с заявлением о том, что в автобусе, следовавшем по Центральному проспекту, из кармана куртки ее ребенка неизвестный тайно похитил мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и отработки камер видеонаблюдения сотрудниками полиции была получена фотография предполагаемого подозреваемого, местонахождение которого в настоящее время устанавливается.

В полиции просят очевидцев преступлений и пострадавших обращаться в дежурную часть УВД Зеленограда по телефону 8 (499) 731-08-32.

Чтобы не стать жертвой карманных краж, полиция рекомендует

Не храните в кошельке крупную сумму денег. Не пересчитывайте крупные суммы денег в людном месте. Не афишируйте, находящиеся при вас дорогие мобильные телефоны, планшеты и т. д. Внимательно следите за своими вещами, держите их перед собой. Находясь в общественном транспорте и торговых центрах, при плотном скоплении людей, прижимайте вещи к себе. Не храните в заднем кармане джинсов или брюк деньги, кошельки, мобильные телефоны. Если Вы стали свидетелем карманной кражи, поднимайте шум, постарайтесь запомнить приметы злоумышленника и сообщить их сотрудникам полиции.

zelenogradnews.ru

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