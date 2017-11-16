В Зеленограде задержан мужчина, угнавший автомобиль в Красногорске
- Четверг, Ноябрь 16, 2017, 23:48
- Происшествия
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Сотрудники ГИБДД задержали 45-летнего жителя Зеленограда по подозрению в краже автомобиля Hyundai Solaris в подмосковном Красногорске.
Как рассказали в УВД округа, внимание патрулировавших территорию инспекторов ДПС привлек автомобиль, который двигался по Панфиловскому проспекту от Ленинградского шоссе: машина резко перестраивалась по полосам, создавая помехи для других участников дорожного движения.
Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться. Однако во 2-м Западном проезде автомобиль удалось задержать.
В ходе проверки выяснилось, что у водителя отсутствуют права и документы на данный автомобиль, а при осмотре автомашины полицейские обнаружили два сканера сигнализации автомашин, электронное устройство для подавления сигналов, флэшки-ключи и перчатки. Замок зажигания имел видимые повреждения.
Как выяснилось, данный автомобиль мужчина угнал несколькими часами ранее в городе Красногорске Московской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Фотографии УВД Зеленограда
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