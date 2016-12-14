Внимание, розыск! Александров Александр Владимирович
- Среда, Декабрь 14, 2016, 19:24
- Происшествия
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Продолжается поиск ранее объявленного в федеральный розыск пропавшего без вести Александрова Александра Владимировича 1972 года рождения, который 26 декабря 2000 года ушел из дома (улица Заводская, дом 14) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы на момент объявления в розыск: нормального телосложения, рост 180 см, на вид 30-35 лет, лицо овальное, волосы прямые русые, короткие, брови прямые, глаза голубые.
Одежда не установлена.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 710-01-58, 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 710-01-22 или 102.
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