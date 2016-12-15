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Внимание, розыск! Блинов Александр Вячеславович

Продолжается поиск ранее объявленного в федеральный розыск пропавшего без вести Блинова Александра Вячеславовича 1959 года рождения, зарегистрированного по адресу корпус 1507, который с марта 2004 года не сообщает о себе родственникам и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы на момент объявления в розыск: нормального телосложения, рост 174 см, на вид 50 лет, волосы светло-русые, короткие, глаза серые.

Одежда не установлена.

Особые приметы: шрам на большом пальце левой руки, шрам на левой ноге выше колена.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 710-01-58, 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 710-01-22 или 102.

zelenogradnews.ru


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