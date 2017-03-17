Внимание, розыск! Несовершеннолетний Груздов Максим Андреевич
- Пятница, Март 17, 2017, 9:30
- Происшествия
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Разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Груздов Максим Андреевич 2000 года рождения, который 15 марта 2017 года в 17:45 самовольно ушел из Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» и не вернулся.
На вид подростку 15-17 лет, нормального телосложения, рост 175 см, волосы русые средней длинны.
Был одет в синюю кутку, темно-синие джинсы, синие кроссовки.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 710-01-58, 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть УВД Зеленограда), 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 102.
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Один комментарий к “Внимание, розыск! Несовершеннолетний Груздов Максим Андреевич”
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Юноша был обнаружен около супермаркета, расположенного во 2-м микрорайоне. Он был доставлен сотрудниками отдельной роты ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В настоящее время подросток передан законным представителям.