Внимание, розыск! Несовершеннолетний Груздов Максим Андреевич

Разыскивается пропавший без вести несовершеннолетний Груздов Максим Андреевич 2000 года рождения, который 15 марта 2017 года в 17:45 самовольно ушел из Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» и не вернулся.

На вид подростку 15-17 лет, нормального телосложения, рост 175 см, волосы русые средней длинны.

Был одет в синюю кутку, темно-синие джинсы, синие кроссовки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (499) 710-01-58, 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть УВД Зеленограда), 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 102.

zelenogradnews.ru

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