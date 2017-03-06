Внимание, розыск! Несовершеннолетняя Сорокина Валерия Андреевна

Разыскивается пропавшая без вести несовершеннолетняя Сорокина Валерия Андреевна 2002 года рождения, которая 4 марта 2017 года ушла из дома (корпус 1114) и не вернулась.

На вид девушке 14-16 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы крашенные в светлый тон средней длинны, глаза карие.

Была одета в черную куртку средней длинны, синие джинсы, черный шарф, черные кроссовки.

Особые приметы: на правом локтевом суставе шрам.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (499) 710-06-22, 8 (499) 710-06-31, 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть УВД Зеленограда), 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 112.

zelenogradnews.ru

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