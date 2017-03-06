Внимание, розыск! Несовершеннолетняя Сорокина Валерия Андреевна
- Понедельник, Март 6, 2017, 14:37
- Происшествия
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Разыскивается пропавшая без вести несовершеннолетняя Сорокина Валерия Андреевна 2002 года рождения, которая 4 марта 2017 года ушла из дома (корпус 1114) и не вернулась.
На вид девушке 14-16 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы крашенные в светлый тон средней длинны, глаза карие.
Была одета в черную куртку средней длинны, синие джинсы, черный шарф, черные кроссовки.
Особые приметы: на правом локтевом суставе шрам.
Полиция просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (499) 710-06-22, 8 (499) 710-06-31, 8 (499) 731-08-32 (дежурная часть УВД Зеленограда), 8 (499) 731-10-70, 8 (499) 710-01-22 или 112.
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Один комментарий к “Внимание, розыск! Несовершеннолетняя Сорокина Валерия Андреевна”
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6 марта несовершеннолетняя самостоятельно вернулась домой, вследствие чего родители обратились в полицию с заявлением о прекращении розыска. Подросток находится в семье.