Задержан подозреваемый в угоне автомашины на Озерной аллее

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Зеленограда по подозрению в краже машины с проезжей части на Озерной аллее.

Как сообщил 31-летний владелец автомобиля, неизвестный с проезжей части на Озерной аллее похитил принадлежащую ему автомашину Hyundai Solaris. Материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенную автомашину в Московской области и задержали подозреваемого.

На автодороге Московского малого кольца оперативники совместно с сотрудниками ГИБДД УВД Зеленограда на участке Дмитровского района, Московской области при перегоне данной автомашины задержали подозреваемого.

Было установлено, что злоумышленник, используя подложные государственные регистрационные знаки, намеревался перегнать похищенный автомобиль для его продажи. В ходе обыска по месту жительства задержанного полийцейские обнаружили и изъяли заготовки ключей от нескольких автомашин, а также устройства для запуска двигателя.

В настоящее время установлена причастность задержанного к двум аналогичным эпизодам на территории округа. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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