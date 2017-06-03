12 июня в Зеленограде пройдет «Астроночь»

12 июня в Зеленограде пройдет астрономический праздник «Астроночь», в программе которого наблюдения в микроскопы, мастер-классы и фотозоны, а также увлекательная лекция от специалиста в области астрономии, на которой для присутствующих проведут обзорную экскурсию по Солнечной системе, расскажут все про стратосферные запуски и о судьбе мышенавта.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть на небесные тела в телескопы и пополнить свой Инстаграм уникальными астрофотографиями.

Программа начнется в 20:00 у ТК «Панфиловский». Вход свободный.

Напомним, в прошлом году «космическое» мероприятие, организованное магазином оптической техники «Observer», прошло 15 июля и собрало более 250 человек.

zelenogradnews.ru