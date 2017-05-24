13-летний ребенок пострадал в ДТП на улице Логвиненко

22 мая около 7:20 рейсовый автобус маршрута №497 «Солнечногорск – Зеленоград» под управлением 41-летнего жителя Московской области, следуя в направлении улицы Новокрюковская на пересечении улицы Логвиненко и улицы Каменка выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, за рулем которой находился 49-летний житель Московской области.

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса – 13-летняя зеленоградка. Девочка в сопровождении мамы обратилась за медицинской помощью в травматологический пункт, откуда ее госпитализировали в детскую больницу Москвы.

zelenogradnews.ru

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