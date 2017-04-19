5 мая в Зеленограде пройдет «Крюковский марш» и автопробег

В этом году акцию «Рубеж славы Крюково», приуроченную к празднованию Дня Победы, которая состоится 5 мая, планируется провести более масштабно.

Так в рамках акции растянуть георгиевскую ленту, а также проведут автопробег и шествие.

Формирование колонны «Крюковского марша» запланировано на 13:20, а сбор участников автопробега по памятным местам, мемориалам, расположенным на территории района Крюково, в 12:30. Начало движения колонны – в 14:00.

Более подробную информацию можно найти на странице мероприятия в сети «ВКонтакте».

Напомним, акция «Рубеж славы Крюково» проходит в Зеленограде с 2015 года. А в прошлом году участники акции держали в руках портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

zelenogradnews.ru

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