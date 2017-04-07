8 и 29 апреля в Зеленограде пройдут общегородские субботники

Общегородские субботники в Зеленограде пройдут в этом году 8 и 29 апреля. Горожан приглашают внести свою лепту в приведение городских территорий в порядок после зимы.

Как отмечено на сайте префектуры округа, основная часть весенних работ ляжет на эксплуатирующие организации, но в в субботнике также примут участие школьники и студенты, ветераны, представители образования и здравоохранения, промышленных предприятий, потребительского рынка и услуг, общественные советники и активные жители.

Желающие принять участие в субботнике смогут получить инвентарь и мешки для мусора в районных диспетчерских службах в своих микрорайонах: Матушкино – 8 (495) 536-05-01, 8 (495) 536-05-10, 8 (495) 536-05-12 (корпуса 158, 233, 409); Савелки – 8 (499)734-71-27, 8 (499) 736-96-31, 8 (499) 736-69-27 (корпуса 317, 317А, 521, 613); Старое Крюково – 8 (499) 710-20-31, 8 (499) 710-64-11 (корпуса 815, 837, 919); Силино – 8 (499) 710-60-17, 8 (499) 710-83-64, 8 (499) 710-26-90 (корпуса 1004, 1137, 1206А); Крюково – 8 (499) 717-88-64, 8 (499) 738-00-70) (корпуса 1441, 1448, 1559, 1529, 1604, 1641, 1820, 2005, 2028).

zelenogradnews.ru

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