Антропометрия – обследование первого этапа диспансеризации по полису ОМС

Осень – это время, когда особенно хочется пребывать в гармонии с окружающим миром и самим собой. Но когда есть проблемы со здоровьем, об эмоциональном благополучии и спокойствии остаётся только мечтать. Чтобы предотвратить появление серьёзных заболеваний, необходимо помнить о профилактике и своевременной диагностике.

Эксперты ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) подготовили цикл информационных заметок, посвященных вопросам здоровья и основным профилактическим обследованиям, включённым в программу первого этапа бесплатной диспансеризации населения. Данное обследование каждый гражданин может пройти по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Сегодняшняя заметка посвящена такому важному обследованию, как антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности грудной клетки, окружности талии), а также расчёту ИМТ (индекса массы тела).

Антропометрия проводится всем застрахованным на первом этапе диспансеризации. Для получения достоверных показателей врач использует измерительные приборы: весы, ростомер, сантиметровую ленту, динамометр и другие.

По результатам исследования проводится сравнение антропометрических данных, то есть физического развития человека, со средними региональными величинами для соответствующего возраста и пола.

Выявленные отклонения могут являться факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний или признаками развития этих заболеваний.

Пациенту следует помнить, что все измерения желательно производить в первой половине дня, натощак, либо через 2-3 часа после еды, а одежда в день обследования должна быть легкой и желательно трикотажной.

После того, как врач провёл антропометрию, он определяет, не угрожают ли здоровью пациента риски, связанные с избыточным весом. Для этого врач производит расчёт индекса массы тела (ИМТ): возводит в квадрат рост в метрах и значение массы тела делит на полученное число. Полученный показатель определяет соотношение массы тела и роста человека и позволяет оценить, насколько они соответствуют друг другу:

18–25 – норма;

25–30 – избыточная масса тела;

30 и выше – ожирение.

Так, значения ИМТ в пределах нормы в первую очередь означают, что здоровью человека не угрожают риски, связанные с лишним весом. При избыточной массе тела чаще развиваются многие хронические заболевания, например, артериальная гипертония, сахарный диабет, может возникнуть мозговой инсульт и другие осложнения. Лучший способ избавиться от лишнего веса – изменить своё пищевое поведение (привычки питания) и вести более активный образ жизни.

Напоминаем, диспансеризация проводится в медицинской организации, в которой гражданин получает медицинскую помощь, то есть в поликлинике по месту прикрепления. При обращении при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство).

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование

zelenogradnews.ru

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