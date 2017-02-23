Артисты «Ведогонь-театра» напомнили зеленоградским школьникам о правилах дорожного движения

Артисты «Ведогонь-театра», которые по совместительству входят в состав агитколлектива отряда безопасности дорожного движения народной дружины Зеленограда, традиционно принимают активное участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводя театрализованные программы по правилам дорожного движения для зеленоградских школьников.

Так, 21 февраля в рамках общероссийской социальной кампании «Сложности перехода», для учащихся 1-5 классов школы №2045 (корпуса 1440, 2031, 2311) была организована игровая интерактивная программа по ПДД «Давай пройдем по городу».

Дорожные знаки и светофор рассказали и напомнили ребятам о правилах дорожного движения для пешеходов, а затем помогли сказочной гостье с далекого острова Мадагаскар бегемоту Глории пройти безопасный путь от школы до «Ведогонь-театра».

Полученные знания ребята закрепили с помощью игры: разделившись на две команды (водителей и пешеходов) на импровизированной проезжей части, соблюдая все правила и сигналы светофора, они передвигались по дороге.

По завершение мероприятия сотрудники ГИБДД напомнили ребятам, что только соблюдение правил дорожного двежения поможет избежать неприятностей на дорогах.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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