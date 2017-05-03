Чистый берег – чистая совесть
- Среда, Май 3, 2017, 13:01
- Разное
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29 апреля в Зеленограде прошла акция «Чистый берег», которая впервые была организована в 2014 году по инициативе МЧС России.
В рамках мероприятия проводится сбор и утилизация мусора и отходов, скопившихся на берегах водоемов за зиму. Ежегодно в ходе акции очищается свыше 2.5 тысяч километров береговой линии и вывозится свыше 7 тысяч кубических метров мусора.
В акции приняли участие сотрудники ГБУ «Жилищник», ГБУ «Талисман», представители партии «Единая Россия», депутатский корпус, представители молодежных общественных объединений и сотрудники МЧС Зеленограда.
Фотографии МЧС Зеленограда
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