Документы военкомата теперь можно получить в центрах «Мои документы»

Теперь в центрах госуслуг «Мои документы» зеленоградцы могут встать на воинский учет, внести изменения в документы воинского учета или получить новые.

Пилотный проект по предоставлению услуг ФКУ «Военный комиссариат города Москвы» стартовал 3 июля. На сегодняшний день получить услуги военкомата в Зеленограде можно в центрах «Мои документы» районов Крюково и Савёлки.

В центры госуслуг можно обратиться за постановкой на воинский учет и снятием с воинского учета некоторых категорий граждан, а также за внесением изменений в документы при переезде на новое место жительства, в связи с изменением семейного положения, образования, места работы или должности.

Кроме того, можно получить документы персонального воинского учета взамен утраченных или пришедших в негодность либо в связи с изменением фамилии, имени или отчества.

Пока эти услуги предоставляются по территориальному принципу, то есть обратиться за ними в центр госуслуг конкретного района могут только жители этого района.

Напомним, все центры «Мои документы» работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

zelenogradnews.ru

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