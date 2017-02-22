Госуслуги – легко, удобно, доступно

На территории подразделений полиции Зеленоградского округа города Москвы реализован комплекс мер, направленных на повышение комфортности мест приема и ожидания граждан по вопросу оказания государственных услуг.

В зданиях Отделов МВД России по районам Зеленоградского административного округа г. Москвы оборудованы помещения для ожидания и приема граждан. На информационных стендах, расположенных на первом этаже зданий территориальных подразделений полиции, размещена информация о дате, времени и месте приема граждан.

Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.

Помещения для ожидания заявителей оборудованы информационными стендами, содержащими сведения по оказываемым государственным услугам, в том числе в электронном виде через официальный интернет-портал государственных услуг gosuslugi.ru, и контакты сотрудников, осуществляющих консультационную деятельность при обращении граждан по вопросу оказания госуслуг.

Данные помещения расположены непосредственно в зданиях Отделов МВД России по районам Зеленоградского АО г. Москвы и находятся по следующим адресам:

отдел МВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы по адресу: г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 9, кабинеты №5, №30;

отдел МВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 838, кабинеты №6, №7;

отдел МВД России по району Крюково г. Москвы, по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1565, кабинеты №205, №218.

Для пользователей официального сайта УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве в разделе «УВД по ЗелАО» – «ГОСУСЛУГИ» размещена информация об устройстве в Отделах МВД России по районам Зеленоградского АО г. Москвы помещений для ожидания и приема граждан по вопросу оказания государственных услуг. Кроме того, в разделе «ДЛЯ ГРАЖДАН» размещена информация о показателях доступности подведомственных объектов и услуг для инвалидов, а также по обеспечению условий доступности объектов системы МВД России и предоставляемых услуг для лиц с ограниченными возможностями.

ГУ МВД России по г. Москве заключено Соглашение о взаимодействии с ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы».

В связи с этим, за предоставлением государственных услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного дела, а также о предоставлении сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения Вы можете обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг вашего района:

МФЦ предоставления государственных услуг района Матушкино и Савёлки. Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 337;

МФЦ предоставления государственных услуг района Силино и Старое Крюково. Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 828;

МФЦ предоставления государственных услуг района Крюково. Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 2019.

Через МФЦ по линии МВД России оказываются и другие государственные услуги:

Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ). Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

Пресс-служба УВД по Зеленоградского АО

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