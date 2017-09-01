Инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!»

В рамках общегородского рейда «Снова в школу» и проводимого в Зеленограде профилактического мероприятия «Маленький пешеход» инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда провели 30 августа информационно-пропагандистскую акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!» в одном из торговых комплексов с целью популяризация использования пешеходами светоотражающих элементов и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы ГИБДД поздравили детей и их родителей с наступающим новым учебным годом, пожелали удачи и успехов, а также еще раз рассказали о необходимости использования светоотражающих элементов и повторили со взрослыми и детьми основные правила дорожного движения.

В заключение беседы каждый ребенок получил в подарок «Удостоверение маленького пешехода» и светоотражающий элемент.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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