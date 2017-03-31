КЦ «Доброволец» принял участие в Московском культурном форуме 2017
- Пятница, Март 31, 2017, 12:36
- Разное
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С 24 по 26 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» прошел Московский культурный форум 2017. Программа форума была насыщена различными мероприятиями: деловые панели и дискуссии, творческие встречи с артистами, режиссерами и музыкантами, мастер-классы, концерты звезд музыкальной сцены, перфомансы, кинопоказы и «Ночь театров».
Культурный центр «Доброволец» на форуме отметили День работника культуры и День театров. За три дня на стенде «Дома культуры ЗелАО» можно было ознакомиться с репертуаром, записаться в кружки, оставить отзывы, принять участие в различных мастер-классах.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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