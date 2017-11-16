Команда МИЭТа заняла третье место в соревнованиях студентов-спасателей Москвы

10 и 11 ноября на базе Московского технологического университета (МИРЭА) прошли соревнования среди представителей студенческих общественных аварийно-спасательных формирований Москвы. Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд.

Испытания включали кросс на 1 километр, проведение спасательных работ в условиях природной среды («Коллектор», «Лесоруб» и «Парашютист») и проведение спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера («Дорожно-транспортное происшествие», «Катастрофа» и «Первая помощь»).

Команда студентов Национального исследовательского университета «МИЭТ» в составе Анастасии Солодковой , Сергея Моргуна, Андрея Пантелеева, Ивана Данилова и Никиты Чукичева под руководством тренера Сироткина Сергея Аркадьевича в упорной борьбе заняла третье место.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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