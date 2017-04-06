Круглый стол с окружным Советом ветеранов ЗелАО

В Культурном центре «Доброволец» прошла встреча сотрудников учреждения с активом окружного Совета ветеранов ЗелАО.

Окружной Совет ветеранов ЗелАО отметил в этом году 30-летие своей работы. По словам председателя Совета В. А. Шиндина, организация была образована в далеком 1987 году, еще в советский период, и ее целью было объединить всех ветеранов и пенсионеров, чтобы была такая мощная, всеобъемлющая организация. Это и непосредственные участники Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, труда и правоохранительных органов, пенсионеры.

Конечно, основную социальную помощь наши ветераны, получают от государственных органов социальной защиты. Центры социального обслуживания работают непосредственно с наиболее нуждающейся частью населения, с малообеспеченными жителями Зеленограда.

Но у нас много одиноко проживающих ветеранов, в том числе и лежачих, за которыми надо ухаживать, конечно, подключается медицинский персонал, и работники ЦСО, но здесь важна роль молодежи и всех тех, кто хочет помочь ветеранам.

Культурный центр «Доброволец» уже традиционно к Новому году и Рождеству проводит акцию «Подарок ветерану». Сотрудники и волонтеры учреждения не просто поздравляют ветеранов и дарят им подарки, но и беседуют с ветеранами, узнают об их жизни, а внимание, это главное, что нужно пожилым людям.

На встрече много говорили о планах на будущее, о совместной работе, о новых мероприятиях.

В учреждении постоянно проходят творческие вечера и концерты для ветеранов и пенсионеров нашего города. На мероприятиях зрители с большим удовольствием танцуют и поют знакомые песни.

В завершение мероприятия весь актив окружного Совета ветеранов получил сувениры от КЦ «Доброволец», а автор-исполнитель Заряна подарила всем свое выступление.

Фотографии КЦ «Доброволец»

zelenogradnews.ru

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