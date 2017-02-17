Мероприятия, посвященные празднованию «Широкой Масленицы» 2017, пройдут в Зеленограде 26 февраля.

В клубе «Силуэт» в 12:00 для детей от трех лет начнется интерактивная игровая программа «Солнечная масленица» с кукольно-теневым спектаклем «Блин комом». Творческие коллективы клуба порадуют маленьких зрителей характерными куклами, таинственными тенями, забавными песнями, веселой музыкой и элементами интерактива. После представления детей ждет игровая программа с конкурсами, танцами, хороводами, масленичными забавами и угощения с блинами. Стоимость билета 400 рублей. Необходима предварительная регистрация по телефонам 8 (499) 733-24-33, 8 (499) 729-27-51.

В 12:00 начнутся народные гуляния на площади у торгового центра «Столица» (корпус 2309А). В программе выступление дресированного медведя, ростовые куклы и ходулисты, праздничный концерт, файер-шоу и сжигание чучела Масленицы. Организаторами являются управа района Крюково и детско-молодежный центр «М Клуб». Вход свободный.

В 12:00 на территории автогородка у Школьного озера (корпус 1002) зеленоградцев ждут на масленичные гуляния, организованные Культурным центром «Доброволец». Здесь для гостей состоится концертно-развлекательная программа, авторский мастер-класс по приготовлению черных блинов, катание на лощадях, конкурсы и беспроигрышная лотерея, а также будет работать ярмарка «Мамина корзина». Вход свободный.

С 13:00 до 17:00 в Культурном центре «Зеленоград» пройдет праздничная программа «Румяная Масленица». Гостей ждут мастер-классы, традиционные народные забавы, развлечения и ярмарка с изделиями мастеров, полезными и вкусными угощениями, чайная церемония, а также концертная программа: инсталляция календарно-обрядового праздника «Встреча Масленицы» театра танца «Сапфир», интерактивный теневой спектакль по мотивам русских народных сказок детской театральной студии «Барабан» (по предварительной записи), концерт этно-клуба «Дикое поле» и игровая программа. Вход свободный.

На хоккейной коробке у корпуса 1131 отметят Масленицу роллеры Зеленограда. Гостей ждет зажигательная музыка, прыжки через перекладину, игры и конкурсы на коньках. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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