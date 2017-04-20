Молодежный хор «Возрождение» примет участие в конкурсе «Московская весна a cappella»
- Четверг, Апрель 20, 2017, 15:37
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В рамках фестиваля «Московская весна» с 28 апреля по 7 мая в столице впервые пройдет конкурс акапельного пения «Московская весна a cappella», в котором примут участие более 100 вокальных коллективов из России, Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Сингапура и Грузии.
Ведущий творческий коллектив Москвы молодежный хор «Возрождение» прошел отборочный тур открытого музыкального международного конкурса исполнителей и выступит на открытых площадках в центре Москвы 2, 3 и 4 мая.
Итоги конкурса с призовым фондом около 10 млн рублей будут подведены 7 мая. Победители, которых определят по результатам зрительского голосования и сумме оценок жюри, получат денежные призы.
Поддержать зеленоградский коллектив в открытом зрительском интернет-голосовании можно будет на
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