Молодежный хор «Возрождение» примет участие в конкурсе «Московская весна a cappella»

В рамках фестиваля «Московская весна» с 28 апреля по 7 мая в столице впервые пройдет конкурс акапельного пения «Московская весна a cappella», в котором примут участие более 100 вокальных коллективов из России, Великобритании, США, Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии, Швеции, Сингапура и Грузии.

Ведущий творческий коллектив Москвы молодежный хор «Возрождение» прошел отборочный тур открытого музыкального международного конкурса исполнителей и выступит на открытых площадках в центре Москвы 2, 3 и 4 мая.

Итоги конкурса с призовым фондом около 10 млн рублей будут подведены 7 мая. Победители, которых определят по результатам зрительского голосования и сумме оценок жюри, получат денежные призы.

Поддержать зеленоградский коллектив в открытом зрительском интернет-голосовании можно будет на официальном сайте конкурса.

zelenogradnews.ru

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