Музей Зеленограда предлагает жителям создать новую экспозицию

Музей Зеленограда предлагает жителям принять участие в создании новой музейной экспозиции в помещении здания «Флейты» (корпус 360) на Савелкинском проезде, которое было передано музею в декабре 2016 года.

Как сказано на сайте музея, учреждение примет в дар различные предметы быта и интерьера зеленоградцев или жителей бывших деревень: мебель, часы, посуда, настольные лампы, люстры.

Также принимается одежда, обувь и аксессуары (платья, юбки, рубахи, головные уборы, блузки, пальто, веера, сумки, зонты, советские детские игрушки, игры «Электроника» всех серий, товары народного потребления 60-80-х годов (утюги, фены, приемники, механические и электрические бритвы), фотографии Зеленограда 80-90-х годов и начала 2000-х годов, продукция зеленоградских предприятий (от микроэлектроники до сувенирных значков).

Тех, кто хочет помочь музею, просят предварительно звонить по телефону 8 (495) 731-45-12.

zelenogradnews.ru

Еще по теме