Набор в секцию «Юный пожарный»
- Пятница, Май 26, 2017, 15:11
- Разное
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В бесплатную секцию «Юный пожарный» идет набор мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 16 лет.
Записаться в секцию можно через портал государственных услуг (номер для поиска секции – 319470).
Летом занятия будут проходить два раза в неделю: вторник и четверг с 14:00 до 15:30 в пожарной части №70 (Новокрюковская улица, дом 2) и в спортивном зале Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи (площадь Колумба, дом 1).
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