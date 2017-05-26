Набор в секцию «Юный пожарный»

В бесплатную секцию «Юный пожарный» идет набор мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 16 лет.

Записаться в секцию можно через портал государственных услуг (номер для поиска секции – 319470).

Летом занятия будут проходить два раза в неделю: вторник и четверг с 14:00 до 15:30 в пожарной части №70 (Новокрюковская улица, дом 2) и в спортивном зале Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи (площадь Колумба, дом 1).

zelenogradnews.ru

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