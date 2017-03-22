Набор в студию любительского духового оркестра

Продолжается комплектование основного состава любительского духового оркестра. В частности, к прослушиванию приглашаются исполнители на тубе и ударных инструментах.

Чтобы стать участником оркестра, необходимо иметь музыкальное образование и собственные музыкальные инструменты. Записаться на прослушивание и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 734-31-71, написав на электронную почту или заполнив заявку .

23 марта в Культурном центре «Зеленоград» состоится первое оргсобрание студии любительского духового оркестра, где потенциальные участники коллектива смогут обсудить общие вопросы, познакомиться с дирижером – заслуженным артистом РФ Валерий Володини и будущими коллегами, подробнее узнать о деятельности коллектива и графике занятий. Начало встречи в 19:00.

Участников коллектива ожидают концертные выступления, творческая атмосфера и перспективы развития. Занятия будут проходить бесплатно.

zelenogradnews.ru

Еще по теме