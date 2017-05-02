Ресурсный центр «Мосволонтёр» Комитета общественных связей города Москвы объявляет набор волонтёров на шествие «Бессмертный полк».

В прошлом году в Москве участниками парада Памяти стали более 750 тысяч человек, которые пронесли портреты своих родных и близких – фронтовиков, партизан, тружеников тыла, которым не довелось дожить до 71-й годовщины Победы. Это грандиозное шествие с прохождением по Красной площади – память о тех, кто боролся против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» — часть народного Парада Победы, объединяющей всю страну в одну большую семью. Всего за время проведения акции её участниками стали более 12 миллионов человек по всей России.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте «Мосволонтёр».

zelenogradnews.ru

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