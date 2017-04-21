Награждение победителей окружного этапа олимпиады «Безопасное колесо – 2017»

В этом году в окружном этапе олимпиады «Безопасное колесо» принял участие 21 отряд юных инспекторов дорожного движения из 18 образовательных комплексов округа, а также отряд ЮИД Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи.

Второе и третье место в конкурсе заняли отряд ЮИД школы №1692 (корпус 1016) и отряд юных инспекторов дорожного движения «Алмазики» школы №853 (корпус 913) соответственно. А победителем был признан отряд ЮИД школы №1194 (корпус 1530), который будет представлять Зеленоград на заключительном этапе Московского городского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

20 апреля в классе службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД Зеленограда состоялось награждение призеров окружного этапа конкурса. Заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД Зеленограда майор полиции Виталий Заиченко поздравил ребят и их педагогов, а также поблагодарил руководителя Культурного центра «Доброволец» Андрея Степина за помощь в организации и проведении конкурса.

zelenogradnews.ru

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