Накануне Дня города открылась пешеходная зона на Солнечной аллее
- Вторник, Сентябрь 5, 2017, 16:33
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1 сентября в сквере около бюста А. С. Пушкина состоялся митинг-концерт, приуроченный к завершению благоустройства пешеходной зоны на Солнечной аллее.
Перед собравшимися с приветственными словами выступили представители городской администрации, а также сотрудники организаций и образовательных учреждений.
Кроме того, участники музыкальных коллективов «Творческого лицея» выступили для гостей с концертными номерами.
Напомним, работы по благоустройству пешеходной зоны на Солнечной аллее завершились в конце августа. В рамках благоустройства асфальтовое покрытие было заменено на тротуарную плитку, а вдоль аллеи были установлены скамейки-качели и новые вазоны.
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