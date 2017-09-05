Накануне Дня города открылась пешеходная зона на Солнечной аллее

1 сентября в сквере около бюста А. С. Пушкина состоялся митинг-концерт, приуроченный к завершению благоустройства пешеходной зоны на Солнечной аллее.

Перед собравшимися с приветственными словами выступили представители городской администрации, а также сотрудники организаций и образовательных учреждений.

Кроме того, участники музыкальных коллективов «Творческого лицея» выступили для гостей с концертными номерами.

Напомним, работы по благоустройству пешеходной зоны на Солнечной аллее завершились в конце августа. В рамках благоустройства асфальтовое покрытие было заменено на тротуарную плитку, а вдоль аллеи были установлены скамейки-качели и новые вазоны.

zelenogradnews.ru

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