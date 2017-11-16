Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 ноября 2017 года в Москве пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашем городе, вы можете обратиться по телефону доверия 8 (495) 316-75-80, а также по телефону дежурной части УВД Зеленограда 8 (499) 731-08-32.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.

Памятка для граждан

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве

zelenogradnews.ru

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