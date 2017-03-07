Открыто голосование в окружном этапе конкурса «Мы рисуем улицу»

Ежегодно в Москве проводится конкурс «Мы рисуем улицу» среди детей в возрасте от 7 до 15 лет, цель которого – повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах города.

Обязательными условиями участия в конкурсе являются оригинальность раскрытия темы, качество выполнения работы, а также соответствие содержания рисунка правилам дорожного движения РФ.

Зеленоградские школьники традиционно приняли активное участие в конкурсе. Отобранные для участия в окружном этапе работы опубликованы на официальном сайте конкурса для определения лучших работ путем «народного голосования».

Победители определяются в пяти номинациях: «Безопасный путь в школу», «Дорога в школу», «Безопасный двор», «Дорога XXV века», «Свободная тема». Работы, набравшие максимальное количество голосов, выйдут в финал конкурса.

Поддержать зеленоградских школьников и проголосовать за их работы можно на сайте, выбрав номинацию, рисунок и нажав на значок «нравится».

zelenogradnews.ru

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