Открыто голосование в окружном этапе конкурса «Мы рисуем улицу»
- Вторник, Март 7, 2017, 15:42
- Разное
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Ежегодно в Москве проводится конкурс «Мы рисуем улицу» среди детей в возрасте от 7 до 15 лет, цель которого – повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формирование устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах города.
Обязательными условиями участия в конкурсе являются оригинальность раскрытия темы, качество выполнения работы, а также соответствие содержания рисунка правилам дорожного движения РФ.
Зеленоградские школьники традиционно приняли активное участие в конкурсе. Отобранные для участия в окружном этапе работы опубликованы на
Победители определяются в пяти номинациях: «Безопасный путь в школу», «Дорога в школу», «Безопасный двор», «Дорога XXV века», «Свободная тема». Работы, набравшие максимальное количество голосов, выйдут в финал конкурса.
Поддержать зеленоградских школьников и проголосовать за их работы можно на сайте, выбрав номинацию, рисунок и нажав на значок «нравится».
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