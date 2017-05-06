Памятный митинг-концерт у мемориала защитникам Москвы

Мероприятия, прошедшие в Зеленограде 5 мая и приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершились торжественным митингом-концертом у памятного захоронения в деревне Каменка.

В концерте приняли участие представители органов власти, молодежных организаций, ветераны, школьники, зеленоградские байкеры, творческие коллективы, а также жители округа.

zelenogradnews.ru

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