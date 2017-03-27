Премьера спектакля «Умная собачка Соня»

В марте-апреле «Ведогонь-театр» вновь приглашает на премьеру, на этот раз – детей.

Для юных зрителей поставлен спектакль «Умная собачка Соня» по произведениям детского поэта Андрея Усачева в постановке Артема Галушина. И хотя это театральная постановка, зрители ощущают себя как на просмотре мультфильма благодаря интересному художественному решению команды «Mediaskazki»: световой проектор меняет сцены и место действия спектакля в мгновение ока, и персонажи быстро перемещаются из комнаты в комнату или на улицу. Причем здесь зеленоградский зритель узнает до боли знакомые виды родного округа.

Веселая собачка Соня (Марина Бутова) живет у своего хозяина Ивана Иваныча Королева (Дмитрий Лямочкин). Он писатель, который очень любит животных. Но Соня – не простая собака, она постоянно впутывается в разные удивительные истории из-за своего любопытства и фантазии. За это Иван Иваныч часто ее журит, а то и наказывает. Но, тем не менее, он любит свою питомицу, ведь он знает, что если она и шалит, то делает это не со зла, а потому что она, как и все дети, любит играть, узнавать новое и придумывать невероятные истории.

Премьерные показы спектакля пройдут 28 марта, а также 2 и 30 апреля в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов – 600 рублей.

zelenogradnews.ru

Еще по теме