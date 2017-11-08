Пресс-конференция в «Ведогонь-театре», посвященная премьере спектакля к 60-летию Зеленограда

В ноябре «Ведогонь-театр» приглашает зрителей на премьеру не совсем обычного спектакля «Белки, сосны, микросхемы». Он посвящен 60-летию Зеленограда, который будет отмечаться в следующем году. 7 ноября в Новом зале театра состоялась пресс-конференция, на которой с журналистами встретились создатели пьесы.

Рассказом и мыслями о творческом процессе поделились режиссер-постановщик спектакля – художественный руководитель театра, заслуженный артист России Павел Курочкин, автор пьесы драматург Екатерина Бондаренко, художник-постановщик спектакля Кирилл Данилов и актер Алексей Ермаков, занятый в постановке.

Идея создания спектакля, рассказывающего о родном городе устами его жителей появилась у Павла Курочкина два года назад. Как признался режиссер-постановщик, в процессе создания он осознал необходимость взгляда на собранный материал со стороны, и поэтому к созданию пьесы был привлечен драматург «извне». Выбор пал на шеф-драматурга Александринского театра, куратора документальных проектов в Театр.doc Екатерину Бондаренко. Она рассказала, что посвятила много времени изучению собранных интервью с жителями города, литературы о Зеленограде. «Это город-сообщество, город внутри мегаполиса, город-парадокс… Ты москвич, но вот ты выходишь – и перед тобой лес, белки, сосны… Мне бы очень хотелось здесь жить», – признается Екатерина.

В результате получился сюжет с элементами фантастики, построенный на рассказах зеленоградцев, многие из которых, как признались авторы, возможно, будут узнаваемы, но целью создателей не было написать чисто документальную пьесу. Это пьеса-размышление, пьеса-фантазия, созданная с любовью к родному городу и верой в его потенциал и светлое будущее.

В процессе сбора материала актеры театра сами узнали много нового о Зеленограде, познакомились с легендами, которых раньше не слышали, неожиданными для них фактами. Всем этим они поделятся со зрителями на премьере, которая состоится 18 ноября.

zelenogradnews.ru

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