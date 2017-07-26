Профилактическое занятие по безопасности жизнедеятельности в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград»
- Среда, Июль 26, 2017, 12:41
- Разное
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В рамках профилактических занятий по безопасности жизнедеятельности в летних детских лагерях специалисты МЧС посетили 25 июля Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград».
Началось занятие с учебной эвакуации. После срабатывания пожарной сигнализации обслуживающий персонал тут же сообщили об этом в службу спасения и включил систему оповещения, а дети со всей серьезностью подошли к тренировке и незамедлительно покинули помещение. За ходом эвакуации наблюдала сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому АО Наталья Брагарь.
Затем инспектор ОНПР провела с ребятами викторину на знание правил пожарной безопасности, объяснила причины возникновения пожаров, действия при пожаре и напомнила детям, о том, что нельзя шалить с огнем и нельзя допускать шалости с вызовом пожарных подразделений.
Также инспекторы ОНПР рассказали ребятам, какие правила пожарной безопасности надо соблюдать дома и на улице, как действовать при различных чрезвычайных происшествиях.
Кроме того, инспекторами ГПН были проинструктированы педагоги и обслуживающий персонал.
Фотографии МЧС Зеленограда
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