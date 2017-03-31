Прямой диалог с юными корреспондентами

В рамках 90-летия Государственного пожарного надзора необычное пресс-мероприятие состоялось в пресс-центре столичного управления МЧС России при поддержке Информационного центра правительства Москвы. В нем приняли участие воспитанники студий юных журналистов наравне с профессиональными корреспондентами. 28 марта прямой диалог проведен с заместителем начальника ГУ МЧС России по г. Москве – начальником Управления надзорной деятельности и профилактической работы полковником внутренней службы Сергеем Лысиковым.

Пресс-мероприятие прошло под девизом «Актуальные вопросы пожарные безопасности на территории г. Москвы». Юные корреспонденты активно задавали вопросы и узнавали про статистику пожаров, установку пожарной автоматики, предупреждение природных пожаров, пожарную безопасность на автомобильном транспорте, добровольническое движение пожарных и спасателей, источники противопожарного водоснабжения, порядок вызова пожарно-спасательных подразделений и многое другое.

По результатам прямого диалога каждый участник подготовит журналистский материал. Авторы лучших работ будут лично награждены благодарностью главы столичного ведомства Ильей Денисовым, а также будут номинированы на федеральный этап «Созвездия Мужества – 2017» в качестве победителей московского городского этапа.

По завершении прямого диалога учащиеся средних общеобразовательных учреждений столицы приняли участие в экскурсии по исторической экспозиции.

На протяжении 2017 года Главным управлением МЧС России будет проведена серия детских и подростковых прямых диалогов, в которых выступят спикерами разные руководители структурных подразделений. Кроме исторического здания пожарной охраны столицы, юные корреспонденты побывают в Государственной инспекции по маломерным судам, Судебно-экспертном центре, Аквабайк-Спас МЧС России.

– Руководителям образовательных учреждений г. Москвы и творческих студий юных журналистов, изъявившим желание направить воспитанников на прямые диалоги, необходимо связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по г. Москве по телефону: +7 (499) 244-83-07. График размещен на сайте ведомства в разделе «Пресс-центр», – отмечает руководитель отдела информационного обеспечения деятельности столичного управления МЧС России Оксана Золотова.

Плотное сотрудничество «чрезвычайного» ведомства с юными корреспондентами стартовало в 2015 году, когда в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» была введена новая номинация «Чрезвычайный юнкор». Она обусловлена тем, что вопросам детской безопасности отводится особое внимание. Задача МЧС России – научить каждого ребенка безопасному поведению. Также дети зачастую становятся очевидцами происшествий и они должны знать, как безопасно действовать в той или иной ситуации.

Фотографии предоставлены МЧС Зеленограда

Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

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