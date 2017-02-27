С 1 января 2017 года изменились правила ОМС

Приказом Минздрава России от 27 октября 2016 N803н внесены изменения в правила ОМС. В частности, изменения коснулись срока действия полиса ОМС для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Специалисты страховой медицинской организации ОАО «РОСНО-МС» информируют о сроках действия полиса ОМС единого образца.

С 2011 года граждане могут самостоятельно выбрать страховую компанию и бесплатно оформить в ней полис ОМС единого образца – «медицинский паспорт», гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи на всей территории России в объеме программы ОМС.

Право на получение полиса ОМС имеют следующие категории граждан:

граждане РФ, за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организации медицинской помощи лиц;

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в РФ трудовую деятельность в соответствии со статьёй 13.5 Федерального закона «115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России»;

лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».

Полис ОМС единого образца действует бессрочно для граждан РФ. Для постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства – до конца календарного года.

Для временно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства полис выдается со сроком действия до конца календарного года, но не более срока действия разрешения на временное проживание.

Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», полис ОМС выдается со сроком действия до конца календарного года, но не более срока пребывания, установленного в документах, удостоверяющих статус беженца.

Напоминаем, собираясь на приём к врачу, не забудьте взять с собой полис ОМС. Актуальность вашего полиса всегда можно проверить, обратившись на горячую линию своей страховой компании по телефону, указанному на полисе.

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС»

zelenogradnews.ru

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