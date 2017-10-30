Сотрудник МЧС Зеленограда удостоен премии «Офицеры России»

В здании Правительства Москвы состоялась церемония вручения ежегодной Московской премии «Офицеры России», где в праздничной обстановке лучшим представителям силовых и контрольных ведомств вручили заслуженные награды.

В номинации «На страже здоровья» награждена старший лейтенант внутренней службы, психолог-инспектор 30 ПСО ФПС Зеленограда Надежда Викторовна Ковальчук.

Напомним, премия «Офицеры России» вручается ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Основная цель премии – формирование в обществе положительного образа военнослужащего, сотрудника и ветерана силовых ведомств и контрольных органов, а также повышение социального статуса профессии.

zelenogradnews.ru

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