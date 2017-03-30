Сотрудники полиции провели профилактическую лекцию со студентами медицинского колледжа

24 марта инспекторы по делам несовершеннолетних провели встречи на тему «Суициды среди несовершеннолетних. Признаки и методы решения» с учениками 8-10 классов школы №842 и студентами 1-2 курса медицинского колледжа №7.

Ребятам рассказали о личной безопасности и об ответственности за свою жизнь перед близкими людьми, напомнили о том, что не стоит замыкаться в себе, что все проблемы можно разрешить, что нужно быть чуткими к окружающим друзьям и уметь предупредить взрослых об опасности, вовремя передать информацию о состоянии друзей, что позволит спасти чью-то жизнь.

В завершении лекции сотрудники полиции напомнили ребятам об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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