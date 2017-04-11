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Стартовала акция «Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети…»

Детский развивающий центр «Добрознание» Культурного центра «Доброволец» традиционно проводит акцию ко Дню Победы «Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети…».

Для участия в акции необходимо с 10 по 25 апреля выбрать вместе с ребенком стихотворение про Великую Отечественную войну и подтвердить участие, позвонив по телефону 8 (977) 724-31-55.

26 апреля в центре состоится мероприятие, на котором участники акции смогут почувствовать себя актером и выразить свои эмоции, рассказав стихотворение, посвященное Дню Победы, на камеру.

Смонтированная видеозапись будет размещена в социальных сетях и на сайте учреждения, а также будет транслироваться на мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

zelenogradnews.ru


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