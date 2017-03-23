Таксист сбил человека на улице Михайловка

23 марта около 12:00 автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, под управлением 36-летнего зеленоградца, следуя в направлении улицы Логвиненко, напротив корпуса 1409 сбил 72-летнего жителя Москвы, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход. С травмой головы нарядом скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в больницу.

По факту ДТП ведется расследование.

zelenogradnews.ru

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