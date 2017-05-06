Торжественное возложение цветов к памятным местам Зеленограда
- Суббота, Май 6, 2017, 18:46
- Карусель, Разное, Фото
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5 мая в Зеленограде состоялось возложение цветов и венков к памятникам, братским могилам и памятным знакам в честь защитников Москвы: к памятнику-бюсту дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в парке Победы, памятнику «Защитникам Москвы» на Привокзальной площади в Крюково, монументу Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе и памятному захоронению в деревне Каменка.
В мероприятиях приняли участие первый заместитель префекта ЗелАО Алексей Михальченков, заместители префекта, депутат Государственной думы Ирина Белых, представители управ районов и окружных организаций, ветераны войны и труда, а также школьники и воспитанники кадетских классов.
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