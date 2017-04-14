«Тотальный диктант – 2017» в КЦ «Зеленоград»

«Тотальный диктант» в этом году, который состоялся 8 апреля, зеленоградцы писали на пяти площадках округа.

В Культурном центре «Зеленоград», где акция проходит с 2015 года, диктант написали 145 человек. Самому юному участнику было 12 лет, самому старшему – 90 лет. В роли диктатора выступил детский писатель, поэт, драматург, сценарист и автор текста «Тотального диктанта – 2016» Андрей Усачев, который учился в Московском институте электронной техники и первым делом спросил у присутствующих, есть ли студенты из МИЭТа.

Автором текста для диктанта стал русский писатель, сценарист, историк, написавший известный роман «Зимняя дорога» Леонид Юзефович. Трилогию под названием «Город на реке» разделили на несколько частей: «Санкт-Петербург. Нева», «Пермь. Кама» и «Улан-Удэ. Селенга». Каждый из представленных городов близок сердцу автора: Пермь является родиной писателя, в Улан-Удэ он служил, а в Питере сейчас проживает.

Зеленоградцы писали текст об Улан-Удэ. По словам большинства участников диктант в этом году им показался значительно легче, чем в прошлом году.

Результаты «Тотальный диктанта» появятся на официальном сайте акции после 18 апреля.

Получить свои работы и проконсультироваться с филологами по поводу орфографических и пунктуационных особенностей текста диктанта можно будет 20 апреля в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград».

Фотографии КЦ «Зеленоград»

zelenogradnews.ru

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