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Участники отряда ЮИД призвали водителей к соблюдению ПДД

В рамках проведения общегородского профилактического мероприятия «Снова в школу» 24 августа инспекторы ДПС и группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда вместе с отрядом юных инспекторов дорожного движения школ №№ 1151 и 618 провели акцию «Памятка водителю».

Дети из отряда ЮИД подходили к остановленным инспекторами ДПС автомобилям, рассказывали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и дарили памятки с призывом: «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!».

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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